21.05.2025
Смотреть онлайн КСХЛ Найтс - КСБ Блэйзерс 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины НАСС: КСХЛ Найтс — КСБ Блэйзерс . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины НАСС
Завершен
23:25 25:21 25:14 25:23
3 : 1
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда КСБ Блэйзерс со счетом 23-25
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда КСХЛ Найтс со счетом 25-21
Сет 3. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда КСХЛ Найтс со счетом 25-14
Сет 4. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КСХЛ Найтс первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда КСБ Блэйзерс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
