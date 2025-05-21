21.05.2025
Смотреть онлайн Tijuca Tenis Clube U21 Women - Fluminense U21 Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Tijuca Tenis Clube U21 Women — Fluminense U21 Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Matches Women
Завершен
0 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Fluminense U21 Women со счетом 12-25
Сет 2. Команда Tijuca Tenis Clube U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Tijuca Tenis Clube U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Fluminense U21 Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Fluminense U21 Women первая набрала 20 очков
