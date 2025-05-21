21.05.2025
Смотреть онлайн Semelp Inst Transfor U19 - Сан Каэтану (19) 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Semelp Inst Transfor U19 — Сан Каэтану (19) . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:19 25:14 25:21
3 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Semelp Inst Transfor U19 со счетом 25-19
Сет 2. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Semelp Inst Transfor U19 со счетом 25-14
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сан Каэтану (19) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Semelp Inst Transfor U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
