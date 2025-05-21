21.05.2025
Смотреть онлайн Банфилд - Estudiantil Porteño 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Сегунда: Банфилд — Estudiantil Porteño . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Сегунда
Завершен
0 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 15-25
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Country Banfield первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Country Banfield первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantil Porteno со счетом 18-25
Сет 3. Команда Country Banfield первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantil Porteno первая набрала 20 очков
Превью матча Банфилд — Estudiantil Porteño
История последних встреч
