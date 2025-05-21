21.05.2025
Смотреть онлайн Louveira U19 Women - Suzano Volei U19 Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Paulista U19 Women: Louveira U19 Women — Suzano Volei U19 Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Paulista U19 Women
Завершен
25:18 25:15 26:24
3 : 0
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Louveira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Louveira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Louveira U19 Women со счетом 25-18
Сет 2. Команда Louveira U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Louveira U19 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louveira U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louveira U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Louveira U19 Women со счетом 25-15
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Suzano Volei U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louveira U19 Women первая набрала 20 очков
