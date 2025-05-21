21.05.2025
Смотреть онлайн Jundiai U21 Women - Osasco U21 Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Jundiai U21 Women — Osasco U21 Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
Завершен
25:18 18:25 19:25 12:25
1 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Jundiai U21 Women со счетом 25-18
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 18-25
Сет 3. Команда Jundiai U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Osasco U21 Women со счетом 19-25
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Osasco U21 Women первая набрала 20 очков
Превью матча Jundiai U21 Women — Osasco U21 Women
