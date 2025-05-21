21.05.2025
Смотреть онлайн Сеси Сорокаба U21 - Женщины - Epson Barueri U21 Women 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Sao Paulo Cup U21 Women: Сеси Сорокаба U21 - Женщины — Epson Barueri U21 Women . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Brazil Sao Paulo Cup U21 Women
26:24 21:25 16:25 19:24
1 : 3
21 мая 2025
Сет 1. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Sorocaba U21 Women со счетом 26-24
Сет 2. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Epson Barueri U21 Women со счетом 21-25
Сет 3. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Epson Barueri U21 Women со счетом 16-25
Сет 4. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Sorocaba U21 Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Epson Barueri U21 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
