21.05.2025
Смотреть онлайн Сьюдад II - Сентро Галиция 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Сьюдад II — Сентро Галиция . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:22 22:25 26:28 25:20 15:9
3 : 2
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 22-25
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 26-28
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-20
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
