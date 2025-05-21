21.05.2025
Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Бельграно де Дон Торкуато 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла Плата — Бельграно де Дон Торкуато . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
23:25 25:20 25:19 20:25 12:15
23:25 25:20 25:19 20:25 12:15
2 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 23-25
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-20
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 20-25
Сет 5. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Бельграно де Дон Торкуато
История последних встреч
Комментарии к матчу