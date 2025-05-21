Фрибет 15000₽
21.05.2025

Смотреть онлайн Эстудиантес де Ла Плата - Бельграно де Дон Торкуато 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Эстудиантес де Ла ПлатаБельграно де Дон Торкуато . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Эстудиантес де Ла Плата
Завершен
23:25 25:20 25:19 20:25 12:15
2 : 3
21 мая 2025
Бельграно де Дон Торкуато
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 23-25
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-20
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Эстудиантес де Ла Плата со счетом 25-19
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Union Vecinal General Belgrano со счетом 20-25
Сет 5. Команда Эстудиантес де Ла Плата первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 5. Команда Union Vecinal General Belgrano первая набрала 15 очков

Превью матча Эстудиантес де Ла Плата — Бельграно де Дон Торкуато

История последних встреч

Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
Бельграно де Дон Торкуато
Эстудиантес де Ла Плата
2 побед
0 побед
100%
0%
02.10.2025
Бельграно де Дон Торкуато
Бельграно де Дон Торкуато
0:3
Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
Обзор
13.08.2025
Эстудиантес де Ла Плата
Эстудиантес де Ла Плата
3:2
Бельграно де Дон Торкуато
Бельграно де Дон Торкуато
Обзор
Комментарии к матчу
