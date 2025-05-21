Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.05.2025

Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Наутико Хакоая 21.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано МореноНаутико Хакоая . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Есцуела Инцорпорада Мариано Морено
Завершен
23:25 25:23 23:25 18:25
1 : 3
21 мая 2025
Наутико Хакоая
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 23-25
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-23
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 23-25
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков

Превью матча Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Наутико Хакоая

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Монако Монако
19 Ноября
22:00
Хопси Ползела Хопси Ползела
Илирия Илирия
19 Ноября
22:45
Милан Милан
Видекс Гроттаззолина Видекс Гроттаззолина
19 Ноября
22:30
Вальядолид Вальядолид
Эстрела Эстрела
19 Ноября
22:30
Ресовия Жевуш Ресовия Жевуш
Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
19 Ноября
22:00
КК Босна КК Босна
Рильски Спортист Рильски Спортист
19 Ноября
21:30
Дутинхем Дутинхем
Азеррейл Баку Азеррейл Баку
19 Ноября
22:00