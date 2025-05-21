21.05.2025
Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Наутико Хакоая 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Наутико Хакоая . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
23:25 25:23 23:25 18:25
23:25 25:23 23:25 18:25
1 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 23-25
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-23
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Наутико Хакоая со счетом 23-25
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Наутико Хакоая первая набрала 20 очков
Превью матча Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Наутико Хакоая
Комментарии к матчу