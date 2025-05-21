21.05.2025
Смотреть онлайн Бока Хуниорс - Сьюдад 21.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor: Бока Хуниорс — Сьюдад . Начало встречи 21 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor
Завершен
13:25 21:25 25:23 15:25
1 : 3
21 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сьюдад со счетом 13-25
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Бока Хуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сьюдад со счетом 21-25
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Бока Хуниорс первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Бока Хуниорс со счетом 25-23
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Сьюдад первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Бока Хуниорс — Сьюдад
История последних встреч
Комментарии к матчу