Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.05.2025

Смотреть онлайн Альянса Лима - Женщины - Регатас Лима - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПеруЧемпионат Перу. Женщины: Альянса Лима - ЖенщиныРегатас Лима - Женщины, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Альянса Лима - Женщины
Завершен
25:15 25:21 25:16
3 : 0
26 мая 2025
Регатас Лима - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Альянса Лима - Женщины со счетом 25-15
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Альянса Лима - Женщины со счетом 25-21
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков

Превью матча Альянса Лима - Женщины — Регатас Лима - Женщины

Игры 1 тур
27.10
Circolo (W) Circolo (W) Atletico Atenea (W) Atletico Atenea (W)
1
3
26
28
25
20
21
25
19
25
Завершен
26.10
Alianza Lima (W) Alianza Lima (W) Kazoku Voleibol (W) Kazoku Voleibol (W)
3
0
25
16
25
12
25
11
Завершен
26.10
Regatas Lima (W) Regatas Lima (W) Deportivo Wanka (W) Deportivo Wanka (W)
3
0
25
10
25
20
25
22
Завершен
25.10
Grupo Soan (W) Grupo Soan (W) Rebaza Acosta (W) Rebaza Acosta (W)
2
3
25
22
16
25
25
14
23
25
9
15
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15