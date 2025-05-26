26.05.2025
Смотреть онлайн Альянса Лима - Женщины - Регатас Лима - Женщины 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу — Чемпионат Перу. Женщины: Альянса Лима - Женщины — Регатас Лима - Женщины, 1 тур . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Чемпионат Перу. Женщины
Завершен
25:15 25:21 25:16
3 : 0
26 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Альянса Лима - Женщины со счетом 25-15
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Регатас Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Альянса Лима - Женщины со счетом 25-21
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Альянса Лима - Женщины первая набрала 20 очков
Превью матча Альянса Лима - Женщины — Регатас Лима - Женщины
Комментарии к матчу