19.05.2025
Смотреть онлайн CODEA Alajuela - АСОВОЛ Белен 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica Primera Division: CODEA Alajuela — АСОВОЛ Белен . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Costa Rica Primera Division
Завершен
25:19 23:25 26:28 15:25
1 : 3
19 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CODEA Alajuela первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда CODEA Alajuela со счетом 25-19
Сет 2. Команда CODEA Alajuela первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CODEA Alajuela первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CODEA Alajuela первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CODEA Alajuela первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда АСОВОЛ Белен со счетом 23-25
Сет 3. Команда CODEA Alajuela первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда АСОВОЛ Белен со счетом 26-28
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда АСОВОЛ Белен первая набрала 20 очков
Превью матча CODEA Alajuela — АСОВОЛ Белен
