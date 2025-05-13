13.05.2025
Смотреть онлайн Атлетико Атланта - EIMM B 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Терсера: Атлетико Атланта — EIMM B . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Терсера
Завершен
22:25 21:25 19:25
22:25 21:25 19:25
0 : 3
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда EIMM B первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Атлетико Атланта первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Атлетико Атланта первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда EIMM B первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда EIMM B со счетом 22-25
Сет 2. Команда EIMM B первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда EIMM B первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда EIMM B первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда EIMM B первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда EIMM B со счетом 21-25
Сет 3. Команда EIMM B первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда EIMM B первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда EIMM B первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда EIMM B первая набрала 20 очков
Превью матча Атлетико Атланта — EIMM B
Комментарии к матчу