13.05.2025
Смотреть онлайн Ben Tre U20 - Хатинь U20 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Vietnam U20 Champs: Ben Tre U20 — Хатинь U20 . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Vietnam U20 Champs
Завершен
16:18 25:22 25:21 14:25 15:8
3 : 2
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Хатинь U20 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Хатинь U20 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Хатинь U20 первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Хатинь U20 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Хатинь U20 со счетом 23-25
Сет 2. Команда Ben Tre U20 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ben Tre U20 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ben Tre U20 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Ben Tre U20 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ben Tre U20 со счетом 25-22
Сет 3. Команда Ben Tre U20 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ben Tre U20 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ben Tre U20 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ben Tre U20 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ben Tre U20 со счетом 25-21
Сет 4. Команда Ben Tre U20 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Хатинь U20 первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Хатинь U20 первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Хатинь U20 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Хатинь U20 со счетом 14-25
Сет 5. Команда Ben Tre U20 первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Ben Tre U20 первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Ben Tre U20 первая набрала 15 очков
