13.05.2025
Смотреть онлайн Дак Лак U19 - Женщины - Куангнинь U19 - Женщины 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Vietnam U19 Champs Women: Дак Лак U19 - Женщины — Куангнинь U19 - Женщины . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Vietnam U19 Champs Women
Завершен
15:25 19:25 25:15 16:25
1 : 3
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Куангнинь U19 - Женщины со счетом 15-25
Сет 2. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Куангнинь U19 - Женщины со счетом 19-25
Сет 3. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Дак Лак U19 - Женщины со счетом 25-15
Сет 4. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Дак Лак U19 - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Куангнинь U19 - Женщины первая набрала 20 очков
