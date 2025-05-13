13.05.2025
Смотреть онлайн BTL Thong Tin U19 Women - Хунг Йен U19 Женщины 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Вьетнам — Vietnam U19 Champs Women: BTL Thong Tin U19 Women — Хунг Йен U19 Женщины . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Vietnam U19 Champs Women
Завершен
25:14 25:10 25:6
3 : 0
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда BTL Thong Tin U19 Women со счетом 25-14
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда BTL Thong Tin U19 Women со счетом 25-10
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда BTL Thong Tin U19 Women первая набрала 20 очков
