13.05.2025
Смотреть онлайн Есцуела Инцорпорада Мариано Морено - Сентро Галиция 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Сентро Галиция . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
20:25 25:22 20:25 11:25
1 : 3
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 20-25
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Есцуела Инцорпорада Мариано Морено со счетом 25-22
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Сентро Галиция de Buenos Aires со счетом 20-25
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Сентро Галиция de Buenos Aires первая набрала 20 очков
Превью матча Есцуела Инцорпорада Мариано Морено — Сентро Галиция
История последних встреч
Комментарии к матчу