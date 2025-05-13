13.05.2025
Смотреть онлайн Сигнал ХД Спайкерс - Шанхай 13.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Asia Club Champs: Сигнал ХД Спайкерс — Шанхай, 3 тур . Начало встречи 13 мая 2025 запланировано на 09:05 по московскому времени .
МСК, 3 тур
Asia Club Champs
Завершен
12:25 21:25 18:25
0 : 3
13 мая 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Шанхай со счетом 12-25
Сет 2. Команда Сигнал ХД Спайкерс первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Шанхай со счетом 21-25
Сет 3. Команда Шанхай первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Шанхай первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Шанхай первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Шанхай первая набрала 20 очков
Тайм-аут
