14.06.2025

Смотреть онлайн Франция - Италия 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйВолейбольная Лига наций. Мужчины: ФранцияИталия, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Франция
Завершен
25:18 25:22 19:25 26:24
3 : 1
14 июня 2025
Италия
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Франция со счетом 25-18
Сет 2. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Франция со счетом 25-22
Сет 3. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Италия со счетом 19-25
Сет 4. Команда Франция первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 20 очков

Превью матча Франция — Италия

Игры 1 тур
20.07
Франция Франция Польша Польша
2
3
30
32
25
20
20
25
25
23
12
15
Завершен
20.07
Сербия Сербия Словения Словения
2
3
21
25
25
23
25
23
18
25
15
17
Завершен
20.07
Болгария Болгария Иран Иран
0
3
17
25
17
25
16
25
Завершен
20.07
Нидерланды Нидерланды Италия Италия
0
3
13
25
22
25
19
25
Завершен
20.07
Китай Китай Куба Куба
3
2
20
25
25
23
15
25
25
22
19
17
Завершен
20.07
Украина Украина Канада Канада
1
3
21
25
27
25
29
31
21
25
Завершен
20.07
Германия Германия Бразилия Бразилия
1
3
25
21
23
25
20
25
21
25
Завершен
20.07
Türkiye Türkiye Аргентина Аргентина
2
3
25
18
21
25
19
25
25
17
15
17
Завершен
19.07
Иран Иран Франция Франция
0
3
24
26
16
25
24
26
Завершен
19.07
Словения Словения Италия Италия
0
3
22
25
20
25
23
25
Завершен
19.07
Болгария Болгария Польша Польша
3
2
17
25
25
22
25
23
27
29
15
11
Завершен
19.07
Сербия Сербия Канада Канада
3
1
15
25
25
22
25
18
25
22
Завершен
19.07
Германия Германия США США
3
2
25
22
22
25
17
25
25
15
15
12
Завершен
19.07
Türkiye Türkiye Бразилия Бразилия
1
3
22
25
24
26
25
22
22
25
Завершен
18.07
Китай Китай Болгария Болгария
0
3
23
25
16
25
24
26
Завершен
18.07
Нидерланды Нидерланды Канада Канада
0
3
22
25
20
25
15
25
Завершен
18.07
Украина Украина Сербия Сербия
0
3
22
25
19
25
17
25
Завершен
18.07
Куба Куба Франция Франция
2
3
25
20
15
25
25
23
21
25
9
15
Завершен
18.07
Бразилия Бразилия Япония Япония
3
0
25
21
25
23
28
26
Завершен
18.07
Аргентина Аргентина США США
1
3
23
25
25
20
20
25
23
25
Завершен
17.07
Нидерланды Нидерланды Словения Словения
0
3
18
25
19
25
21
25
Завершен
17.07
Куба Куба Польша Польша
3
1
22
25
25
19
25
21
26
24
Завершен
17.07
Украина Украина Италия Италия
2
3
15
25
20
25
25
16
25
23
10
15
Завершен
17.07
Китай Китай Иран Иран
0
3
26
28
21
25
17
25
Завершен
17.07
Аргентина Аргентина Япония Япония
2
3
25
23
25
23
21
25
23
25
13
15
Завершен
17.07
Türkiye Türkiye Германия Германия
3
1
29
27
25
22
18
25
30
28
Завершен
16.07
Канада Канада Словения Словения
1
3
25
21
21
25
19
25
21
25
Завершен
16.07
Иран Иран Польша Польша
2
3
19
25
25
23
18
25
25
21
8
15
Завершен
16.07
Болгария Болгария Куба Куба
2
3
25
23
16
25
25
23
25
27
13
15
Завершен
16.07
Сербия Сербия Италия Италия
0
3
15
25
14
25
16
25
Завершен
16.07
Украина Украина Нидерланды Нидерланды
3
2
25
21
20
25
20
25
26
24
15
13
Завершен
16.07
Китай Китай Франция Франция
1
3
25
22
22
25
23
25
17
25
Завершен
16.07
Германия Германия Япония Япония
1
3
25
21
20
25
23
25
20
25
Завершен
30.06
США США Италия Италия
0
3
21
25
22
25
18
25
Завершен
30.06
Бразилия Бразилия Польша Польша
3
1
25
21
25
21
21
25
28
26
Завершен
29.06
Германия Германия Сербия Сербия
3
1
25
20
25
21
23
25
25
17
Завершен
29.06
Китай Китай Канада Канада
0
3
23
25
20
25
23
25
Завершен
29.06
Болгария Болгария Украина Украина
1
3
25
20
19
25
24
26
22
25
Завершен
29.06
Куба Куба Аргентина Аргентина
2
3
25
23
23
25
21
25
25
21
11
15
Завершен
29.06
Türkiye Türkiye Франция Франция
0
3
20
25
18
25
19
25
Завершен
29.06
Словения Словения Япония Япония
0
3
25
27
15
25
16
25
Завершен
29.06
США США Польша Польша
0
3
20
25
21
25
22
25
Завершен
28.06
Сербия Сербия Аргентина Аргентина
1
3
25
18
18
25
23
25
12
25
Завершен
28.06
Болгария Болгария Türkiye Türkiye
0
3
20
25
20
25
21
25
Завершен
28.06
Германия Германия Иран Иран
3
1
25
22
23
25
26
24
25
22
Завершен
28.06
Словения Словения Франция Франция
0
3
23
25
27
29
23
25
Завершен
28.06
Канада Канада Польша Польша
2
3
32
30
25
14
17
25
23
25
13
15
Завершен
28.06
Китай Китай Италия Италия
0
3
18
25
15
25
19
25
Завершен
27.06
Нидерланды Нидерланды Куба Куба
1
3
25
21
18
25
21
25
28
30
Завершен
27.06
Болгария Болгария Словения Словения
3
1
18
25
25
23
25
21
25
22
Завершен
27.06
Аргентина Аргентина Иран Иран
1
3
21
25
25
22
22
25
22
25
Завершен
27.06
Украина Украина Япония Япония
3
2
24
26
25
17
25
18
22
25
15
13
Завершен
27.06
Канада Канада США США
0
3
23
25
22
25
28
30
Завершен
27.06
Бразилия Бразилия Китай Китай
3
0
25
22
25
16
25
23
Завершен
26.06
Сербия Сербия Куба Куба
1
3
25
22
22
25
16
25
16
24
Завершен
26.06
Türkiye Türkiye Украина Украина
0
3
11
25
22
25
21
25
Завершен
26.06
Нидерланды Нидерланды Германия Германия
1
3
26
24
22
25
21
25
24
26
Завершен
26.06
Франция Франция Япония Япония
2
3
22
25
25
19
25
22
20
25
11
15
Завершен
26.06
Китай Китай США США
2
3
22
25
25
21
25
19
16
25
11
15
Завершен
26.06
Канада Канада Бразилия Бразилия
0
3
22
25
17
25
17
24
Завершен
25.06
Сербия Сербия Иран Иран
1
3
21
25
19
25
25
23
23
25
Завершен
25.06
Италия Италия Польша Польша
3
2
25
17
23
25
21
25
25
20
15
11
Завершен
25.06
Нидерланды Нидерланды Аргентина Аргентина
0
3
20
25
14
25
22
25
Завершен
25.06
Türkiye Türkiye Словения Словения
0
3
16
25
22
25
18
25
Завершен
25.06
Германия Германия Куба Куба
1
3
25
19
18
25
22
25
21
25
Завершен
25.06
Украина Украина Франция Франция
0
3
23
25
21
25
17
25
Завершен
16.06
Болгария Болгария Канада Канада
0
3
24
26
23
25
19
25
Завершен
15.06
Куба Куба США США
1
3
22
25
18
25
25
18
23
25
Завершен
15.06
Германия Германия Франция Франция
3
1
23
25
25
19
29
27
29
27
Завершен
15.06
Украина Украина Иран Иран
2
3
30
28
20
25
25
22
21
25
9
15
Завершен
15.06
Аргентина Аргентина Италия Италия
1
3
23
25
25
17
35
37
21
25
Завершен
15.06
Бразилия Бразилия Словения Словения
3
0
25
19
29
27
25
19
Завершен
15.06
Польша Польша Сербия Сербия
3
0
25
21
25
20
25
23
Завершен
15.06
Китай Китай Türkiye Türkiye
0
3
22
25
21
25
20
25
Завершен
15.06
Нидерланды Нидерланды Япония Япония
0
3
18
25
23
25
18
25
Завершен
15.06
Болгария Болгария Германия Германия
3
2
25
22
22
25
25
19
23
25
15
12
Завершен
14.06
Канада Канада Франция Франция
2
2
22
25
27
29
29
27
6
3
Отменен
14.06
США США Словения Словения
1
3
22
25
25
27
25
20
23
25
Завершен
14.06
Украина Украина Бразилия Бразилия
2
3
25
19
25
14
22
25
23
25
10
15
Завершен
14.06
Türkiye Türkiye Польша Польша
0
3
26
28
23
25
21
25
Завершен
14.06
Китай Китай Нидерланды Нидерланды
3
1
25
19
25
20
13
25
25
17
Завершен
14.06
Франция Франция Италия Италия
3
1
25
18
25
22
19
25
26
24
Завершен
14.06
Иран Иран Словения Словения
2
3
25
17
23
25
18
25
25
18
12
15
Завершен
13.06
Украина Украина Куба Куба
3
2
25
22
20
25
25
20
17
25
15
12
Завершен
13.06
Болгария Болгария Аргентина Аргентина
3
0
25
21
25
20
28
26
Завершен
13.06
Нидерланды Нидерланды Türkiye Türkiye
3
1
21
25
25
23
25
22
25
23
Завершен
13.06
Япония Япония Сербия Сербия
3
0
25
20
25
23
26
24
Завершен
13.06
Аргентина Аргентина Канада Канада
3
2
25
22
21
25
14
25
25
22
15
8
Завершен
13.06
США США Иран Иран
3
2
19
25
21
25
25
21
25
23
17
15
Завершен
12.06
Германия Германия Италия Италия
2
3
25
21
25
20
19
25
23
25
11
14
Завершен
12.06
Бразилия Бразилия Куба Куба
2
3
25
27
24
26
25
21
25
20
13
15
Завершен
12.06
Польша Польша Япония Япония
3
1
27
25
25
22
18
25
39
37
Завершен
12.06
Китай Китай Сербия Сербия
3
0
25
23
25
23
25
20
Завершен
12.06
Германия Германия Канада Канада
2
3
25
23
19
25
25
21
23
25
11
15
Завершен
12.06
Словения Словения Куба Куба
3
1
25
22
21
25
25
18
25
15
Завершен
