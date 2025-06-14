14.06.2025
Смотреть онлайн Франция - Италия 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины: Франция — Италия, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Франция первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Франция со счетом 25-18
Сет 2. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Франция первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Франция со счетом 25-22
Сет 3. Команда Италия первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Италия первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Италия со счетом 19-25
Сет 4. Команда Франция первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Италия первая набрала 20 очков
Превью матча Франция — Италия
Комментарии к матчу