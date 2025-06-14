Сет 1. Команда Иран первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Иран первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Иран первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Иран первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Иран со счетом 25-17
Сет 2. Команда Иран первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Иран первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Словения первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Словения первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Словения со счетом 23-25
Сет 3. Команда Словения первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Словения первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Словения первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Словения первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Словения со счетом 18-25
Сет 4. Команда Иран первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Иран первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Иран первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Иран первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Иран со счетом 25-18
Сет 5. Команда Словения первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Словения первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Словения первая набрала 15 очков