Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины : Бразилия — Китай , 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Бразилия — Китай

Команда Бразилия в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Бразилия, в том матче победу одержали хозяева.