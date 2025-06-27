27.06.2025
Смотреть онлайн Канада - США 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Волейбольная Лига наций. Мужчины: Канада — США, 1 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Канада первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда США первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда США первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда США первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда США со счетом 23-25
Сет 2. Команда США первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда США первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда США первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда США первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда США со счетом 22-25
Сет 3. Команда США первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Канада первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда США первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда США первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Превью матча Канада — США
История последних встреч
Канада
США
0 побед
1 победа
0%
100%
07.10.2025
США
3:1
Канада
Комментарии к матчу