02.11.2025

Смотреть онлайн PTSV Aachen 2 (W) - SV Blau Weiss Dingden (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия - Региональная лига - Женщины: PTSV Aachen 2 (W)SV Blau Weiss Dingden (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Германия - Региональная лига - Женщины
PTSV Aachen 2 (W)
Завершен
22:25 4:9
0 : 2
02 ноября 2025
SV Blau Weiss Dingden (W)
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда PTSV Aachen 2 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда SV Blau Weiss Dingden (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев

