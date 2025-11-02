02.11.2025
Смотреть онлайн PTSV Aachen 2 (W) - SV Blau Weiss Dingden (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия - Региональная лига - Женщины: PTSV Aachen 2 (W) — SV Blau Weiss Dingden (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК
Германия - Региональная лига - Женщины
Завершен
22:25 4:9
22:25 4:9
0 : 2
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда PTSV Aachen 2 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда SV Blau Weiss Dingden (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда SV Blau Weiss Dingden (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча PTSV Aachen 2 (W) — SV Blau Weiss Dingden (W)
Комментарии к матчу