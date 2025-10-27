27.10.2025
Смотреть онлайн Hawaii Pacific Women - Concordia Irvine (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Div 2 Women: Hawaii Pacific Women — Concordia Irvine (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
NCAA Div 2 Women
Завершен
22:25 25:17 21:25 18:25
1 : 3
27 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Concordia Irvine (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Hawaii Pacific Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Concordia Irvine (W) со счетом 21-25
Сет 4. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Hawaii Pacific Women — Concordia Irvine (W)
Комментарии к матчу