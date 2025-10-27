Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Hawaii Pacific Women - Concordia Irvine (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Div 2 Women: Hawaii Pacific WomenConcordia Irvine (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
NCAA Div 2 Women
Hawaii Pacific Women
Завершен
22:25 25:17 21:25 18:25
1 : 3
27 октября 2025
Concordia Irvine (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Concordia Irvine (W) со счетом 22-25
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Hawaii Pacific Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Hawaii Pacific Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Concordia Irvine (W) со счетом 21-25
Сет 4. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Concordia Irvine (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Hawaii Pacific Women — Concordia Irvine (W)

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
Вильярреал Вильярреал
Майорка Майорка
22 Ноября
23:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
22 Ноября
20:30
MOUZ MOUZ
BetBoom Team BetBoom Team
22 Ноября
20:00
Кёльн Кёльн
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
22 Ноября
20:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
22 Ноября
19:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
ТПС ТПС
22 Ноября
19:30