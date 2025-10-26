Смотреть онлайн TV Planegg-Krailling (W) - ВК Оффенбург (Ж) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — DVV Cup, Women: TV Planegg-Krailling (W) — ВК Оффенбург (Ж) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .