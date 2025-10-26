26.10.2025
Смотреть онлайн OK Don Bosco (W) - OK Kitro Varazdin (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Croatia 1.Liga Women: OK Don Bosco (W) — OK Kitro Varazdin (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Croatia 1.Liga Women
Отменен
- : -
26 октября 2025
Превью матча OK Don Bosco (W) — OK Kitro Varazdin (W)
Комментарии к матчу