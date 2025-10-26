26.10.2025
Смотреть онлайн PTSV Aachen 3 (W) - Langenfeld (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия - Региональная лига - Женщины: PTSV Aachen 3 (W) — Langenfeld (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Германия - Региональная лига - Женщины
Завершен
23:25 21:25 25:20 25:21 15:11
23:25 21:25 25:20 25:21 15:11
3 : 2
26 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Langenfeld (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Langenfeld (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Langenfeld (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Langenfeld (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Langenfeld (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Langenfeld (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Langenfeld (W) со счетом 21-25
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Langenfeld (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Langenfeld (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда PTSV Aachen 3 (W) со счетом 25-20
Сет 4. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда PTSV Aachen 3 (W) со счетом 25-21
Тайм-аут гостей
Сет 5. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 5. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда PTSV Aachen 3 (W) первая набрала 15 очков
Превью матча PTSV Aachen 3 (W) — Langenfeld (W)
Комментарии к матчу