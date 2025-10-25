25.10.2025
Смотреть онлайн Vero Volley Monza 2 (W) - Marmi Lanza Zevio (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия В2 - Женщины: Vero Volley Monza 2 (W) — Marmi Lanza Zevio (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Италия - Серия В2 - Женщины
Завершен
18:25 23:25 25:19 18:25
1 : 3
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Marmi Lanza Zevio (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Marmi Lanza Zevio (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Vero Volley Monza 2 (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда Vero Volley Monza 2 (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Marmi Lanza Zevio (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
