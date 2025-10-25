25.10.2025
Смотреть онлайн Флуминенсе (21) - Bokka FC RJ U21 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil RDJ U21: Флуминенсе (21) — Bokka FC RJ U21 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Brazil RDJ U21
Завершен
25:9 25:6 25:7
25:9 25:6 25:7
3 : 0
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Fluminense RJ U21 со счетом 25-9
Сет 2. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Fluminense RJ U21 со счетом 25-6
Сет 3. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Fluminense RJ U21 первая набрала 20 очков
Превью матча Флуминенсе (21) — Bokka FC RJ U21
Комментарии к матчу