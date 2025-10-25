Превью матча Tortuguitas (W) — Huracan de San Justo (W)

Команда Tortuguitas (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Huracan de San Justo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Huracan de San Justo (W), в том матче победу одержали гостьи.