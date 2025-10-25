Смотреть онлайн San Just (W) - CV San Cugat 2 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: San Just (W) — CV San Cugat 2 (W), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
25:15 25:16 25:21
Превью матча San Just (W) — CV San Cugat 2 (W)
Команда San Just (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда CV San Cugat 2 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.