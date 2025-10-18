18.10.2025
Смотреть онлайн Панатинаикос - Олимпиакос 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Greece Super Cup: Панатинаикос — Олимпиакос, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas.
МСК, 1 тур, Стадион: Ethniko Athlitiko Kentro Glyfadas
Greece Super Cup
Отложен
- : -
18 октября 2025
Превью матча Панатинаикос — Олимпиакос
