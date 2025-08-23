23.08.2025
Смотреть онлайн APAV-Concordia U19 (W) - Blumenau U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: APAV-Concordia U19 (W) — Blumenau U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
25:23 25:20 23:25 24:26 15:11
3 : 2
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Blumenau U19 (W) со счетом 16-25
Сет 2. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда APAV-Concordia U19 (W) со счетом 25-13
Сет 3. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда APAV-Concordia U19 (W) со счетом 30-28
Сет 4. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда APAV-Concordia U19 (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 4 выиграла команда Blumenau U19 (W) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 5. Команда Blumenau U19 (W) первая набрала 15 очков
Превью матча APAV-Concordia U19 (W) — Blumenau U19 (W)
Комментарии к матчу