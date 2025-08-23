23.08.2025
Смотреть онлайн Sul Americana U19 (W) - Avofel U19 (W) 23.08.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Matches Women: Sul Americana U19 (W) — Avofel U19 (W) . Начало встречи 23 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Matches Women
Завершен
0 : 3
23 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Avofel U19 (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Avofel U19 (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда Sul Americana U19 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Avofel U19 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Sul Americana U19 (W) — Avofel U19 (W)
Комментарии к матчу