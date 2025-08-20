20.08.2025
Смотреть онлайн Fluminense U21 (W) - CR Flamengo U21 (W) 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil RDJ U21 Women: Fluminense U21 (W) — CR Flamengo U21 (W) . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Brazil RDJ U21 Women
Завершен
19:25 22:25 11:25
0 : 3
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Fluminense U21 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CR Flamengo U21 (W) со счетом 19-25
Сет 2. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда CR Flamengo U21 (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда CR Flamengo U21 (W) первая набрала 20 очков
