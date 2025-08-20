20.08.2025
Смотреть онлайн Клуб Италиано - Женщины - Глориас Аргентинас (Ж) 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Клуб Италиано - Женщины — Глориас Аргентинас (Ж) . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
15:25 26:24 26:24 18:25 10:15
15:25 26:24 26:24 18:25 10:15
2 : 3
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Глориас Аргентинас (Ж) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Italiano (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Club Italiano (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Italiano (W) со счетом 26-24
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Club Italiano (W) со счетом 26-24
Сет 4. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Глориас Аргентинас (Ж) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков
