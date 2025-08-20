Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.08.2025

Смотреть онлайн Клуб Италиано - Женщины - Глориас Аргентинас (Ж) 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Супер Примера - Женщины: Клуб Италиано - ЖенщиныГлориас Аргентинас (Ж) . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Клуб Италиано - Женщины
Завершен
15:25 26:24 26:24 18:25 10:15
2 : 3
20 августа 2025
Глориас Аргентинас (Ж)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Глориас Аргентинас (Ж) со счетом 15-25
Сет 2. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Club Italiano (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Club Italiano (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Club Italiano (W) со счетом 26-24
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Italiano (W) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Club Italiano (W) со счетом 26-24
Сет 4. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Глориас Аргентинас (Ж) со счетом 18-25
Сет 5. Команда Club Italiano (W) первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Глориас Аргентинас (Ж) первая набрала 15 очков

Превью матча Клуб Италиано - Женщины — Глориас Аргентинас (Ж)

История последних встреч

Клуб Италиано - Женщины
Клуб Италиано - Женщины
Глориас Аргентинас (Ж)
Клуб Италиано - Женщины
1 победа
2 побед
33%
67%
22.11.2025
Глориас Аргентинас (Ж)
Глориас Аргентинас (Ж)
3:2
Клуб Италиано - Женщины
Клуб Италиано - Женщины
Обзор
19.11.2025
Клуб Италиано - Женщины
Клуб Италиано - Женщины
3:1
Глориас Аргентинас (Ж)
Глориас Аргентинас (Ж)
Обзор
15.11.2025
Глориас Аргентинас (Ж)
Глориас Аргентинас (Ж)
3:0
Клуб Италиано - Женщины
Клуб Италиано - Женщины
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
18 Февраля
15:30
СКА СКА
Северсталь Северсталь
18 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
18 Февраля
19:10
Трактор Трактор
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
18 Февраля
19:00
СКА-Нева СКА-Нева
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
18 Февраля
19:00
Торпедо Торпедо
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
18 Февраля
19:30
Милан Милан
Комо Комо
18 Февраля
22:45
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Зауралье Курган Зауралье Курган
18 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
18 Февраля
19:00