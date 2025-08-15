15.08.2025
Смотреть онлайн Ravens Women - Leons Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Ravens Women — Leons Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
23:25 15:25 23:25
23:25 15:25 23:25
0 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Leons Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ravens Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Ravens Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Leons Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Leons Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда Leons Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ravens Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Leons Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Leons Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Leons Women со счетом 15-25
Сет 3. Команда Ravens Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ravens Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Ravens Women первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ravens Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Превью матча Ravens Women — Leons Women
Комментарии к матчу