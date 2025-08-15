15.08.2025
Смотреть онлайн Estudiantes de La Plata - Ривер Плейт - Женщины 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: Estudiantes de La Plata — Ривер Плейт - Женщины . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
20:25 25:18 25:19 25:22
3 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 20-25
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 25-18
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 25-19
Сет 4. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
