15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women — Tortuguitas Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:17 26:28 25:17 25:16
3 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 25-17
Сет 2. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tortuguitas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Tortuguitas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Tortuguitas Women со счетом 26-28
Сет 3. Команда Tortuguitas Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women со счетом 25-17
Тайм-аут
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Gimnasia Esgrima Ituzaingo Women первая набрала 20 очков
