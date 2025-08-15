15.08.2025
Смотреть онлайн Nautico Zarate Women - Huracan de San Justo Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Nautico Zarate Women — Huracan de San Justo Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:15 25:17 28:26
25:15 25:17 28:26
3 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-15
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Nautico Zarate Women со счетом 25-17
Сет 3. Команда Huracan de San Justo Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Nautico Zarate Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Nautico Zarate Women — Huracan de San Justo Women
Комментарии к матчу