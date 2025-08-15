15.08.2025
Смотреть онлайн Huracan Women - Banco Nacion Women 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Сегунда - Женщины: Huracan Women — Banco Nacion Women . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Сегунда - Женщины
Завершен
25:20 36:34 25:19
3 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Huracan Women со счетом 25-20
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Banco Nacion Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Huracan Women со счетом 36-34
Сет 3. Команда Banco Nacion Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Huracan Women первая набрала 20 очков
Превью матча Huracan Women — Banco Nacion Women
Комментарии к матчу