15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Мауа Волей (19) — Сентро Олимпико (19) . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
21:25 19:25 18:25
0 : 3
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Мауа Волей (19) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Centro Olimpico U19 со счетом 21-25
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Centro Olimpico U19 со счетом 19-25
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Centro Olimpico U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
