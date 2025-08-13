13.08.2025
Смотреть онлайн DHTSI Women - Ravens Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: DHTSI Women — Ravens Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
25:22 25:20 25:20
25:22 25:20 25:20
3 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ravens Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда DHTSI Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Ravens Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда DHTSI Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда DHTSI Women со счетом 25-22
Сет 2. Команда Ravens Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ravens Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ravens Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда DHTSI Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2 выиграла команда DHTSI Women со счетом 25-20
Сет 3. Команда DHTSI Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда DHTSI Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда DHTSI Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда DHTSI Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
