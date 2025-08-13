13.08.2025
Смотреть онлайн Kabupaten Sukabumi Women - Kota Banjar Women 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Matches Women: Kabupaten Sukabumi Women — Kota Banjar Women . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Matches Women
Завершен
23:25 25:16 25:18 24:12
3 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Kota Banjar Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Kota Banjar Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Kota Banjar Women первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Kota Banjar Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
Сет 1 выиграла команда Kota Banjar Women со счетом 23-25
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 2. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2 выиграла команда Kabupaten Sukabumi Women со счетом 25-16
Сет 3. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 3 выиграла команда Kabupaten Sukabumi Women со счетом 25-18
Сет 4. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 4. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Kabupaten Sukabumi Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Превью матча Kabupaten Sukabumi Women — Kota Banjar Women
Комментарии к матчу