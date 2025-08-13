13.08.2025
Смотреть онлайн Сьюдад II - Универсидад де ла Матанса 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супериорес Примера: Сьюдад II — Универсидад де ла Матанса . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супериорес Примера
Завершен
25:18 25:21 19:25 25:10
3 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-18
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ciudad Voley B со счетом 25-21
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Универсидад де ла Матанса первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Универсидад де ла Матанса со счетом 19-25
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Ciudad Voley B первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Превью матча Сьюдад II — Универсидад де ла Матанса
История последних встреч
Сьюдад II
Универсидад де ла Матанса
0 побед
1 победа
0%
100%
02.10.2025
Универсидад де ла Матанса
3:1
Сьюдад II
