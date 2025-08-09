Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
09.08.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Женщины - UNTREF Voley Women 09.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаArgentina Division de Honor Women: Ривер Плейт - ЖенщиныUNTREF Voley Women . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Argentina Division de Honor Women
Ривер Плейт - Женщины
Завершен
29:27 25:22 25:23
3 : 0
09 августа 2025
UNTREF Voley Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 29-27
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 25-22
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Ривер Плейт - Женщины — UNTREF Voley Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
8 Февраля
22:45
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 Февраля
19:30
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
8 Февраля
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
8 Февраля
20:30
Ювентус Ювентус
Лацио Лацио
8 Февраля
22:45
Сассуоло Сассуоло
Интер Милан Интер Милан
8 Февраля
20:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
8 Февраля
19:30
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Леванте Леванте
8 Февраля
18:15
Севилья Севилья
Хирона Хирона
8 Февраля
18:15
Анже Анже
Тулуза Тулуза
8 Февраля
19:15