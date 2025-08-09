09.08.2025
Смотреть онлайн Ривер Плейт - Женщины - UNTREF Voley Women 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: Ривер Плейт - Женщины — UNTREF Voley Women . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
29:27 25:22 25:23
3 : 0
09 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 29-27
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Ривер Плейт - Женщины со счетом 25-22
Сет 3. Команда UNTREF Voley Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ривер Плейт - Женщины первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Ривер Плейт - Женщины — UNTREF Voley Women
