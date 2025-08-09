09.08.2025
Смотреть онлайн ГЕЛП - Женщины - San Gregorio Women 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: ГЕЛП - Женщины — San Gregorio Women . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
25:16 25:17 25:19
3 : 0
09 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда ГЕЛП - Женщины со счетом 25-16
Сет 2. Команда San Gregorio Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда San Gregorio Women первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда ГЕЛП - Женщины со счетом 25-17
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда ГЕЛП - Женщины первая набрала 20 очков
