09.08.2025
Смотреть онлайн Ferro Carril Oeste - Estudiantes de La Plata 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Argentina Division de Honor Women: Ferro Carril Oeste — Estudiantes de La Plata . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
Argentina Division de Honor Women
Завершен
25:15 22:25 25:19 23:25 15:13
25:15 22:25 25:19 23:25 15:13
3 : 2
09 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 25-15
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 22-25
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Ferro Carril Oeste со счетом 25-19
Тайм-аут
Сет 4. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Estudiantes de La Plata со счетом 23-25
Сет 5. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 5 очков
Сет 5. Команда Estudiantes de La Plata первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Ferro Carril Oeste первая набрала 15 очков
Превью матча Ferro Carril Oeste — Estudiantes de La Plata
Комментарии к матчу