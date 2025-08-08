Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Central Volei Women - Salvador Volei BA Women 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С - Женщины: Central Volei WomenSalvador Volei BA Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С - Женщины
Central Volei Women
Завершен
25:21 25:13 25:18
3 : 0
08 августа 2025
Salvador Volei BA Women
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Central Volei Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Central Volei Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Central Volei Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Central Volei Women первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Central Volei Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда Central Volei Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Central Volei Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Central Volei Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Central Volei Women первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Central Volei Women со счетом 25-13
Сет 3. Команда Central Volei Women первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Central Volei Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Central Volei Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Central Volei Women первая набрала 20 очков

Превью матча Central Volei Women — Salvador Volei BA Women

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Нант Нант
Лион Лион
7 Февраля
23:05
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эльче Эльче
7 Февраля
23:00
Фиорентина Фиорентина
Торино Торино
7 Февраля
22:45
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
Бруклин Нетс Бруклин Нетс
7 Февраля
23:10
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Ферьестад Ферьестад
7 Февраля
20:00
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
7 Февраля
23:40
Рогле Рогле
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
7 Февраля
20:00
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
7 Февраля
20:00
Борац Борац
У-Банка У-Банка
7 Февраля
20:00
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Канту Канту
7 Февраля
21:30